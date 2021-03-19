В Геленджике и Ярославле задержали сторонников украинской нацистской идеологии

Всего в ячейку входило 14 молодых людей.



Геленджик. Краснодарский край. Ячейку украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.» выявили сотрудники ФСБ в Геленджике. Еще одного сторонника данного движения нашли в Ярославле, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

В общей сложности в двух городах задержаны 14 человек. На их квартирах изъяли нацистские материалы, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Задержанные признались, что их группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества «М.К.У.» - гражданина Украины Егора Краснова, использующего в интернете псевдоним «Егор Яковлев». В дальнейшем радикалы получали из Харькова и Киева инструкции по изготовлению оружия и взрывчатки, совершению терактов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан.

Подготовка к преступлениям велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.

Демонстрируя приверженность нацистской идеологии, члены российской ячейки «М.К.У.» сожгли копию Знамени Победы, а видеоролик об этом отправили на Украину.

В отношении задержанных ФСБ совместно с СКР возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе»).

Напомним, в феврале 2021 года сторонников украинской неонацистской идеологии выявили и задержали в Воронеже. А в марте в Крыму поймали завербованного украинскими спецслужбами местного жителя.