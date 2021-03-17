СМИ сообщили об аресте руководителя ООО ФСБ

По версии следствия, глава Фонда содействия безопасности вымогал у бизнесмена 24 млн рублей.



Москва. Президента Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрея Першина арестовали на 2 месяца в Москве. Как пишет со ссылкой на свои источники Коммерсантъ, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, Андрей Першин пытался получить незаконное вознаграждение от гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина. Его компания занимается сдачей собственной или арендованной недвижимости. Бывший работник спецслужб рассказал бизнесмену, с которым был знаком, что в отношении него правоохранительные органы собираются начать уголовное преследование за мошенничество с земельными участками в Балашихе и фальсификацию доказательств по гражданскому делу в суде. Ссылаясь на наличие связей в полиции, Першин предложил Меликову решить эти проблемы за 24 млн рублей.

Предприниматель либо не поверил президенту ООО ФСБ, либо пожалел запрошенных им денег, и обратился в настоящую Федеральную службу безопасности. Далее в рамках следственного эксперимента Меликов перевел со своего счета в Фонд содействия безопасности часть требуемой Першиным суммы. После этого президент ООО ФСБ был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Пресненский районный суд столицы по ходатайству следователя заключил Першина под стражу на 2 месяца.

Издание сообщает, что ООО ФСБ официально зарегистрировано в 2004 году. В нем работают многие бывшие сотрудники силовых структур. Согласно информации на официальном сайте организации, Фонд создан для профильного содействия органам госбезопасности, а также другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, антитеррористической деятельности. Также ООО ФСБ оказывает помощь физическим и юридическим лицам в вопросах экономической, финансовой и физической безопасности. Еще одно направление деятельности фонда - помощь ветеранам и семьям погибших сотрудников органов госбезопасности.