В Тюмени покупателя торгового центра насмерть завалило товаром

На мужчину упали стружечные плиты из погрузчика.



Тюмень. Тюменская область. 33-летний покупатель погиб возле торгового центра на улице Менделеева в Тюмени. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, трагедия произошла 4 августа.

Мужчина приобрел стружечные плиты. В зоне уличной торговли водитель погрузчика начал загружать товар в машину. В какой-то момент погрузчик повело в сторону. Плиты обрушились на покупателя. Мужчину с переломами доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе управления Следственного комитета по Тюменской области.