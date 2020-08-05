Около 20 военных пострадали при обрушении моста в Еврейской автономной области

Инцидент произошел во время учений.



Смидович. Еврейская автономная область. Железнодорожный мост обрушился во время военных учений в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказал информированный источник агентства, сооружение не выдержало нагрузки и рухнуло. Погибших нет, пострадали порядка 20 человек. Их отправили в больницу.

Первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев уточнил, что военные отказались от услуг врачей «Скорой помощи» и пожарных, отправленных к месту происшествия гражданской администрацией. По его словам, авария случилась с понтонным мостом, который был построен во время учений.

UPD: В пресс-службе Восточного военного округа уточнили, что травмы получили только двое военнослужащих. 20 человек - это полный состав подразделения, которое наводило мост, одна из опор которого сложилась во время проведения учений.