Семилетняя девочка из Тулы спасла тонувшего мальчика в Крыму

Отважную Дашу представят к награде МЧС.



Судак. Крым. В Крыму семилетняя девочка спасла пятилетнего мальчика. Инцидент произошел 1 августа в частном отеле в пригороде Судака, сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.

Пятилетний Арсений, приехавший на отдых с родителями из Когалыма, катался на самокате возле бассейна и упал в воду. Находившаяся рядом семилетняя Даша из Тулы, не раздумывая, бросилась на выручку и спасла не умевшего плавать мальчика.

Сообщается, что министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить отважную девочку к награде.