Бывший губернатор Иркутской области Левченко заплатит за ограничение конкуренции

Ему придется выложить 30 тыс. рублей.



Москва. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко в сговоре. Экс-чиновнику придется заплатить штраф в 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии ФАС, сговор с целью ограничения конкуренции имел место в 2019 году. В нем участвовали губернатор, правительство региона, компании «Рампорт Аэро», «Инфраструктурная rорпорация «Аеон», «Новапорт», «Система eправления», «Терминал Иркутск», «Международный аэропорт Иркутск», «Новапорт Холдинг» и «Аэропорт Толмачево». Участники соглашения не желали допустить сторонние организации к строительству нового аэровокзального комплекса на территории иркутского аэропорта.

Антимонопольное ведомство оштрафовало все компании, участвовавшие в сговоре с органами власти Иркутской области. Отмечается, что незаконный умысел не был реализован.

Сергей Левченко покинул свой пост досрочно в декабре 2019 года. Эксперты считают, что его отставка была вызвана неудовлетворительной работой по ликвидации последствий паводков в регионе.