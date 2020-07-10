Житель Кировской области погиб при взрыве газа в многоквартирном доме

Эвакуировано 16 человек, проводится разбор завалов.



Кикнур. Кировская область. Бытовой газ взорвался в райцентре Кикнур Кировской области. По данным регионального Управления МЧС, один человек погиб.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, хлопок газовоздушной смеси произошел 10 июля в 6:30 по местному времени в 3-этажном жилом доме на улице Сергея Шарыгина. В результате обрушились перекрытия первого этажа. Пожара не последовало.

Спасатели эвакуировали 16 жильцов. Проводится разбор завалов. Установлена гибель одного человека. Причина и подробности трагедии уточняются.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Следственного комитета.