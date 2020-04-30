В Екатеринбурге сотрудники ФСБ ликвидировали 3 боевиков, готовивших теракты

Террористов нейтрализовали в Чкаловском районе города.



Екатеринбург. Свердловская область. В Чкаловском районе Екатеринбурга предотвратили подготовку терактов. В результате спецоперации оказавшие сопротивление трое боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству в региональном управления ФСБ, в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области вводился режим контртеррористической операции (КТО). В 03:15 по московскому времени режим КТО и связанные с ним ограничения были сняты.

Добавим, на месте проведения операции обнаружили оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.