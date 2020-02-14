Бегавший по Тюмени в костюме химзащиты пранкер получил 5 суток

Скандальный ролик про «облаву» на зараженных сняли четверо молодых людей.



Тюмень. Тюменская область. 5 суток административного ареста получил в Тюмени единственный совершеннолетний участник пранка про коронавирус. 4 молодых человека в костюмах химзащиты и противогазах снимали на видео имитацию облавы на зараженных, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали агентству в пресс-службе МВД по Тюменской области, арест назначен за мелкое хулиганство. Материалы на трех других «шутников» передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ролик был размещен в соцсетях и получил общественный резонанс. 11 февраля полиция начала проверку. Выяснилось, что организатором съемок был 17-летний школьник. После этого он выложил в интернете видеообращение с извинением за свой поступок.

Напомним, в санатории «Градостроитель» под Тюменью разместили группу россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Уханя. Этот китайский город стал центром распространения коронавирусной инфекции.