У пассажирского лайнера при посадке в Томске разрушилась стойка шасси

Работу аэропорта пришлось временно приостановить.



Томск. Самолет Bombardier CRJ-100 получил повреждение при посадке в Томском международном аэропорту. Как сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры, у воздушного судна частично разрушилась передняя стойка шасси.

Инцидент произошел в 5:46 по местному времени. Самолет авиакомпании «РусЛайн» следовал по маршруту Екатеринбург - Томск, на борту находилось 32 пассажира и 4 члена экипажа. Никто не пострадал.

Из-за происшествия работу аэропорта временно приостановили. Около 400 пассажиров, ожидавших вылета, разместили в здании аэровокзала. Часть рейсов перенаправили в международный аэропорт Новосибирска.

В настоящее время, по данным «Интерфакса», работа воздушной гавани Томска возобновилась. Об этом агентству рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Добавим, по факту инцидента Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.