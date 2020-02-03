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У пассажирского лайнера при посадке в Томске разрушилась стойка шасси

10:02, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
У пассажирского лайнера при посадке в Томске разрушилась стойка шасси
10:02, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
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#Прокуратура\n#транспорт\n#авиация\n#аэропорты\n#Томск\n#происшествие
Фото: wikipedia.org
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Работу аэропорта пришлось временно приостановить.

Томск. Самолет Bombardier CRJ-100 получил повреждение при посадке в Томском международном аэропорту. Как сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры, у воздушного судна частично разрушилась передняя стойка шасси.

Инцидент произошел в 5:46 по местному времени. Самолет авиакомпании «РусЛайн» следовал по маршруту Екатеринбург - Томск, на борту находилось 32 пассажира и 4 члена экипажа. Никто не пострадал.

Из-за происшествия работу аэропорта временно приостановили. Около 400 пассажиров, ожидавших вылета, разместили в здании аэровокзала. Часть рейсов перенаправили в международный аэропорт Новосибирска.

В настоящее время, по данным «Интерфакса», работа воздушной гавани Томска возобновилась. Об этом агентству рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Добавим, по факту инцидента Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

10:02, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
117
0
#Прокуратура\n#транспорт\n#авиация\n#аэропорты\n#Томск\n#происшествие

 

 

 


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