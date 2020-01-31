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Под рухнувшей крышей спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге могли оказаться рабочие

17:36, 31 января, 2020
Евгений Кандаков
Под рухнувшей крышей спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге могли оказаться рабочие
17:36, 31 января, 2020
Евгений Кандаков
33
0
#МЧС\n#Санкт-Петербург\n#снос\n#происшествие\n#обрушение крыши
Фото: 2gis.ru
33
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Объект начали демонтировать.

Санкт-Петербург. Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге могло обернуться человеческими жертвами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

В ведомстве не исключают, что во время обрушения под завалами находились рабочие. Здание начали демонтировать. В интернете появилась видеозапись с места проведения работ. На ней видно, что в момент провала кровли двое рабочих находились на ней. Они должны были перерезать строительные конструкции. Один из них остался в строительной люльке, а второй не успел покинуть кровлю.

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» (в прошлом – имени Ленина) находится по адресу проспект Юрия Гагарина, 8. Один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Был построен к олимпийским играм 1980 года для проведения соревнований по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим командным видам спорта. Вмещал до 25 тыс. футбольных болельщиков.

На месте СКК «Петербургский» планируют возвести арену к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.

17:36, 31 января, 2020
Евгений Кандаков
33
0
#МЧС\n#Санкт-Петербург\n#снос\n#происшествие\n#обрушение крыши

 

 

 


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