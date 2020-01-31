Под рухнувшей крышей спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге могли оказаться рабочие

Объект начали демонтировать.



Санкт-Петербург. Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге могло обернуться человеческими жертвами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

В ведомстве не исключают, что во время обрушения под завалами находились рабочие. Здание начали демонтировать. В интернете появилась видеозапись с места проведения работ. На ней видно, что в момент провала кровли двое рабочих находились на ней. Они должны были перерезать строительные конструкции. Один из них остался в строительной люльке, а второй не успел покинуть кровлю.

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» (в прошлом – имени Ленина) находится по адресу проспект Юрия Гагарина, 8. Один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Был построен к олимпийским играм 1980 года для проведения соревнований по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим командным видам спорта. Вмещал до 25 тыс. футбольных болельщиков.

На месте СКК «Петербургский» планируют возвести арену к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.