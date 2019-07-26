Мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала о встрече с сыном

Отец попросил провести с мальчиком выходные и не вернул его.

Краснодарский край. Родная мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала журналистам о встрече с сыном. Как передаёт Life, встреча произошла в социально-реабилитационном центре в Апшеронске.

Напомним, десятилетний мальчик пришёл с цепью на шее в продуктовый магазин, когда его отец и беременная мачеха отправились в перинатальный центр. Мальчик рассказал, что на цепь его периодически сажал папа, позднее утверждавший, что сын приковал себя сам. Следственный комитет России возбудил против отца ребёнка уголовное дело, мужчину подозревают в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.

«Мы с ним увиделись! Он был доволен, что я приехала. Сейчас всё хорошо, всё налаживается. Я планирую его забрать к себе. Узнала обо всём после звонка из детского отделения ЦРБ Белореченска. Сказали, что поступил ребёнок в тяжёлом состоянии. Когда приехала туда, то всё выяснилось. Что на цепи сидел, что морили голодом его», — сказала мать мальчика.

Она отметила, что не знает, страдал ли её бывший муж какими-либо психическими заболеваниями. Также она рассказала, как ребёнок стал жить с отцом, когда малышу было три с половиной года.

«Попросил выходные провести с ребёнком и не вернул его. Потом начались судебные тяжбы. Он скрывался, укрывался с ребёнком. Начал настраивать против меня. Тогда сыну было три с половиной года. И все бездействовали: приставы, прокуратура, органы опеки. Хотела бы добиться того, чтобы эти люди тоже понесли наказание», — отметила мать.