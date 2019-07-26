  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

Мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала о встрече с сыном

19:10, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала о встрече с сыном
19:10, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
208
0
#дети\n#Краснодарский край\n#мама\n#отцы и дети
Фото: life.ru
208
0

Отец попросил провести с мальчиком выходные и не вернул его.

Краснодарский край. Родная мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала журналистам о встрече с сыном. Как передаёт Life, встреча произошла в социально-реабилитационном центре в Апшеронске.

Напомним, десятилетний мальчик пришёл с цепью на шее в продуктовый магазин, когда его отец и беременная мачеха отправились в перинатальный центр. Мальчик рассказал, что на цепь его периодически сажал папа, позднее утверждавший, что сын приковал себя сам. Следственный комитет России возбудил против отца ребёнка уголовное дело, мужчину подозревают в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.

 «Мы с ним увиделись! Он был доволен, что я приехала. Сейчас всё хорошо, всё налаживается. Я планирую его забрать к себе. Узнала обо всём после звонка из детского отделения ЦРБ Белореченска. Сказали, что поступил ребёнок в тяжёлом состоянии. Когда приехала туда, то всё выяснилось. Что на цепи сидел, что морили голодом его», — сказала мать мальчика.

Она отметила, что не знает, страдал ли её бывший муж какими-либо психическими заболеваниями. Также она рассказала, как ребёнок стал жить с отцом, когда малышу было три с половиной года.

«Попросил выходные провести с ребёнком и не вернул его. Потом начались судебные тяжбы. Он скрывался, укрывался с ребёнком. Начал настраивать против меня. Тогда сыну было три с половиной года. И все бездействовали: приставы, прокуратура, органы опеки. Хотела бы добиться того, чтобы эти люди тоже понесли наказание», — отметила мать.

19:10, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
208
0
#дети\n#Краснодарский край\n#мама\n#отцы и дети

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
4397

В Удмуртии эвакуировали первого пациента вертолетом санитарной авиации

4098
12:00, 20 июля, 2019

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

3663
15:00, 22 июля, 2019

Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле: обошлось без жертв

2349
14:30, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

2328
14:31, 25 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
5788

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1446
12:40, 24 июля, 2019

Россияне увлеклись новым видом туризма

943
12:50, 21 июля, 2019

Росстат назвал число россиян с зарплатой свыше 1 млн рублей

852
10:00, 20 июля, 2019

Пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт Москвы из-за пожара в багажном отсеке

809
14:40, 21 июля, 2019

Два самолета угнал школьник в Китае

10:03, 21 июля, 2019
991

Ученые назвали синдром, способный вызвать рак

918
20:00, 20 июля, 2019

Небольшой самолет упал на гипермаркет в Германии: три человека погибли

914
18:00, 20 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

876
18:01, 23 июля, 2019

В США шесть человек погибли из-за жары

618
15:23, 21 июля, 2019

Мультимедиа

Танцевальный флешмоб по зумбе в Удмуртии

26 июля, 2019

Люди Чепцы

25 июля, 2019

Камень булгарской принцессы

25 июля, 2019