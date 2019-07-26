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Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

14:35, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу
14:35, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
376
0
#розыск\n#кража\n#Москва\n#мошенники\n#деньги
Фото: susanin.news
376
0

Женщине грозят десять лет колонии.

Москва. Кассир в Москве похитила у клиента 41 млн рублей и сбежала с деньгами. Как передают РИА Новости, полиция проверяет информацию о том, что женщина могла уехать из страны.

«Сейчас проверяется информация, что обвиняемая покинула территорию России на туристическом автобусе», — уточнил РИА Новости информированный источник.

Накануне кассира объявили в федеральный розыск.

Отметим, что инцидент произошел в Елисеевском переулке столицы. В пункт обмена валюты пришёл директор одной фирмы вместе с инкассаторами. Посетители хотели обменять на доллары 41 млн рублей. Кассир сказала, что нужной суммы нет, после чего попросила подождать на улице и скрылась с деньгами.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Преступнице грозит до десяти лет колонии.

14:35, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
376
0
#розыск\n#кража\n#Москва\n#мошенники\n#деньги

 

 

 


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