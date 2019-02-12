СК возбудил дело после обрушения трапа с людьми в аэропорту Барнаула

6 человек пострадали.

Барнаул. Алтайский край. В аэропорту Барнаула под пассажирами обрушился трап. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Инцидент произошел во вторник, 12 февраля. При посадке в самолет Барнаул-Москва произошел надлом стойки корзины трапа. На кадрах с камер наблюдения видно, как пассажиры падают вниз с высоты. В результате пострадали 6 человек, 4 из которых госпитализировали.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.