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Часть пассажиров загоревшегося в Уфе самолета отказались лететь в Сочи

10:50, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:50, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
820
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#общество\n#Уфа\n#аэропорт\n#авиарейсы\n#Сочи\n#пассажиры\n#происшествие\n#возгорание.\n#самолет
Фото: Скрин
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Борт приземлился без пострадавших.

Уфа. Республика Башкортостан. Часть пассажиров с рейса «Уфа-Сочи», который совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, отказались продолжить полет. Об этом пишут «Известия».

Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, после взлета 22 августа у самолета ТУ-204 авиакомпании «Red Wings» загорелся левый двигатель. Командир судна отключил его и вернулся в аэропорт в Уфе.

Следственный комитет on Twitter

Следователи проводят проверку авиаинцидента с пассажирским самолетом "Уфа-Сочи", у которого при взлете произошло возгорание левого двигателя. Самолет благополучно приземлился в аэропорту г. Уфы. Никто из 202 пассажиров не пострадал. На месте инцидента работает следственная группа https://t.co/GWFvbkzIId

На рейс были зарегистрированы 202 человека, в том числе 41 ребенок. Никто не пострадал. Пассажирам оказана медицинская и психологическая помощь.

«В настоящее время в связи с задержкой рейса авиакомпанией предоставлены прохладительные напитки и горячее питание пассажирам. Жалоб со стороны пассажиров не поступило», - говорится в сообщении прокуратуры.

По факту возгорания надзорный орган начал проверку.

Пассажирам предложили вылететь через несколько часов на резервном борте Red Wings, но согласились не все.

Следственный Комитет России сообщил в Твиттере, что ведомство также начало проверку. На месте авиаинцидента работает следственная группа.

10:50, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
820
0
#общество\n#Уфа\n#аэропорт\n#авиарейсы\n#Сочи\n#пассажиры\n#происшествие\n#возгорание.\n#самолет

 

 

 


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