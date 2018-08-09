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Четыре члена банды «ГТА» получили пожизненный срок за 17 убийств

14:39, 09 августа, 2018
Анна Торхова
14:39, 09 августа, 2018
Анна Торхова
1059
0
#Москва\n#Россия\n#Московская область\n#приговор\n#колония\n#суд\n#группа
Фото: pixabay.com
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Группа действовала с 2012 года.

Москва. Московский областной суд вынес приговор участникам банды «ГТА». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов получили пожизненные сроки. Зафарджона Гулямова приговорили к 20 годам лишения свободы. В отношении еще пятерых участников продолжается расследование, они объявлены в международный розыск.

В 2012 году Ибайдулло Субханов создал на территории Московской области банду с участием уроженцев азиатских республик.

За время существования группировки злоумышленники убили 17 человек, ещё пятерых ранили.

Так, преступники поджидали своих жертв в засаде, выкладывая на трассу шипы. После того, как автомобиль останавливался, водителя и пассажиров убивали, а вещи из машины забирали.

Все члены группы подчинялись лидеру, были в хорошей физической форме и вели себя неприметно. Мужчины занимались частным извозом, строительством, работали сторожами, Многие имели семьи.

В 2014 году сотрудники спецслужб задержали соучастников. В ходе операции лидер банды оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. После этого удалось установить еще девятерых членов банды.

14:39, 09 августа, 2018
Анна Торхова
1059
0
#Москва\n#Россия\n#Московская область\n#приговор\n#колония\n#суд\n#группа

 

 

 


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