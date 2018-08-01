Осужденный не принимал пищу уже 12 дней.

Иркутск. Иркутская область. Убийца Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку. Такое решение осужденный принял из-за помещения его в штрафной изолятор (ШИЗО), пишет РБК.

Дадаев голодает уже 12 дней.

Также отказались от еды Анвар Аслаханов, Эдуард Засетов и Александр Купцов.

Напомним, политика Бориса Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года, когда он шел по мосту вместе с подругой, украинской топ-моделью Анной Дурицкой.

Заура Дадаева Московский окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы.