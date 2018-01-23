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      Руководителя СКР по Москве заподозрили в получении взятки

      16:52, 23 января, 2018
      Евгений Кандаков
      16:52, 23 января, 2018
      Евгений Кандаков
      466
      0
      #скандалы\n#коррупция\n#Следственный комитет\n#Москва\n#взятка\n#криминал
      Фото: pixabay.com
      466
      0

      По заявлению прокурора, Александр Дрыманов получил крупную сумму денег за незаконное освобождение одного из соратников Шакро Молодого.  

      Москва. Начальник Главного Следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов причастен к незаконному освобождению из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного в преступном мире под прозвищем «Итальянец». Об этом на суде заявил прокурор по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, сообщает russian.rt.com со ссылкой на РИА «Новости». 

      Отмечается, что Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУ СК Москвы Алексей Крамаренко получили за «услугу», оказанную «Итальянцу», денежное вознаграждение. Как сообщается в обвинительном заключении по делу, в марте 2016 года Максименко был осведомлён, что Кочуйков вышел из-под стражи при содействии Дрыманова. 

      Сейчас Дрыманов проходит по этому делу свидетелем и продолжает выполнять обязанности главного следователя Москвы. Информация о нем, как действующем руководителе, была размещена на сайте ведомства по состоянию на 15 часов 30 минут по столичному времени. 

      Руководящие сотрудники СКР по Москве Никандров и Максименко были задержаны в июле 2016 года. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. 

      Как пишет «Интерфакс», Андрей Кочуйков («Итальянец») считается одним из близких соратников криминального авторитета Захария Калашова («Шакро Молодого»).

      16:52, 23 января, 2018
      Евгений Кандаков
      466
      0
      #скандалы\n#коррупция\n#Следственный комитет\n#Москва\n#взятка\n#криминал

       

       

       

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