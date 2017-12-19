Под Рязанью из-за незаконной врезки произошел разлив дизельного топлива

В настоящее время на месте аварии устраняют последствия загрязнения воды и почвы.

Рязань. В Рязанской области в районе деревни Уткино произошел разлив дизельного топлива из-за незаконной врезки на нефтепроводе. Как сообщили в пресс-службе компании «Транснефть», в результате аварии нефтепродукты попали в ручей, впадающий в реку Белую.

По данным компании, неизвестные повредили магистральный трубопровод, по которому транспортировалось дизельное топливо, накануне, 18 декабря.

В настоящее время на месте аварии работают специалисты аварийно-эксплуатационной службы «Транснефть - Верхняя Волга». Для того чтобы предотвратить последующее загрязнение, поврежденный участок нефтепровода перекрыли с помощью задвижек. На месте попадания дизтоплива в ручей поставили специальные заграждения.

Служба охраны предприятия оградила место происшествия и установила предупреждающие знаки. Специалисты начали очищать от нефтепродуктов воду и грунт.

«Для максимально оперативного восстановления работы нефтепродуктопровода и ликвидаций последствий разлива топлива, на месте прибыло уже 19 единиц техники» - говорится в сообщении.

Кроме того, на место аварии прибыли правоохранительные службы. Сотрудники прокуратуры будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно законодательству, нарушителям может грозить до 6 лет лишения свободы.