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      Крымские пограничники спасли украинца, который трое суток плавал на надувном батуте

      14:18, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:18, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
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      #Украина\n#Крым\n#Россия\n#пограничники\n#море\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      Молодой человек решил вздремнуть на ненадежном плавсредстве в Херсонской области.  

      Симферополь. Республика Крым. Житель Украины уснул на надувном батуте в Херсонской области и был отнесен течением к берегам Крыма. Невольное плавание продлилось трое суток, бедолагу спасли в Каркинитском заливе Черного моря российские пограничники, пишет «Интерфакс».  

      Инцидент произошел в конце прошлой недели, но известно о нем стало только во вторник. Пограничники, патрулировавшие акваторию на катере, заметили странное плавсредство и человека на нем. Оказалось, течение принесло к крымскому берегу надувной батут, на котором находился 20-летний гражданин Украины Михаил Дорошенко. Он был крайне истощен. Молодого человека подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь.  

      Выяснилось, что украинец работает охранником на курорте в поселке Лазурное Херсонской области. Однажды он решил поспать на батуте на причале. Пока охранник спал, батут унесло в открытое море. Почти трое суток несчастный страдал от жажды и голода.  

      С тепловым ударом и обезвоживанием организма невольного «мигранта» отвезли в больницу. Сейчас решается вопрос отправки Михаила Дорошенко на родину.

      Добавим, 21 июля в районе мыса Тарахтут крымские пограничники спасли тонувшего гражданина Украины. Мужчина хотел доплыть до Турции на тримаране, однако потерпел крушение.

      14:18, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      80
      0
      #Украина\n#Крым\n#Россия\n#пограничники\n#море\n#происшествие

       

       

       

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