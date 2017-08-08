Крымские пограничники спасли украинца, который трое суток плавал на надувном батуте

Молодой человек решил вздремнуть на ненадежном плавсредстве в Херсонской области.

Симферополь. Республика Крым. Житель Украины уснул на надувном батуте в Херсонской области и был отнесен течением к берегам Крыма. Невольное плавание продлилось трое суток, бедолагу спасли в Каркинитском заливе Черного моря российские пограничники, пишет «Интерфакс».

Инцидент произошел в конце прошлой недели, но известно о нем стало только во вторник. Пограничники, патрулировавшие акваторию на катере, заметили странное плавсредство и человека на нем. Оказалось, течение принесло к крымскому берегу надувной батут, на котором находился 20-летний гражданин Украины Михаил Дорошенко. Он был крайне истощен. Молодого человека подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь.

Выяснилось, что украинец работает охранником на курорте в поселке Лазурное Херсонской области. Однажды он решил поспать на батуте на причале. Пока охранник спал, батут унесло в открытое море. Почти трое суток несчастный страдал от жажды и голода.

С тепловым ударом и обезвоживанием организма невольного «мигранта» отвезли в больницу. Сейчас решается вопрос отправки Михаила Дорошенко на родину.

Добавим, 21 июля в районе мыса Тарахтут крымские пограничники спасли тонувшего гражданина Украины. Мужчина хотел доплыть до Турции на тримаране, однако потерпел крушение.