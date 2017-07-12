Восьмилетний мальчик впал в кому после падения футбольных ворот в Астраханской области

В результате инцидента ребенок получил черепно-мозговую травму

Астрахань. Восьмилетний мальчик впал в кому после падения на него незакрепленных футбольных ворот. В результате инцидента ребенок получил черепно-мозговую травму и находится в больнице, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным сотрудников правоохранительных органов, пострадавший вместе с друзьями играл в футбол на детской спортивной площадке. Во время игры на него упали не закрепленные в грунте металлические ворота.

В настоящее время ребенок находится в больнице, проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.