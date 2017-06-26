Владимир Этуш попал в реанимацию

95-летний актер упал с лестницы, сообщили в Театре Вахтангова.

Москва. Актер Владимир Этуш госпитализирован после падения с лестницы. Как сообщили РБК в Театре Вахтангова, 95-летний народный артист СССР упал с лестницы и мог получить серьезную травму.

Известно, что инцидент произошел на лестнице около поликлиники. Сообщается, что Этуша доставили в НИИ имени Склифосовского. По предварительным данным, переломов не обнаружено. Но, учитывая возраст пострадавшего, его решили оставить на несколько дней в реанимации.

Владимир Этуш - участник Великой Отечественной войны, был ранен на фронте. Окончил театральное училище имени Щукина. Снялся более чем в 40 фильмах. Самые известные роли - товарищ Саахов в «Кавказской пленнице», дантист Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», инженер Брунс в «Двенадцати стульях» и Карабас Барабас в «Приключениях Буратино».