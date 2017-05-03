  • $ 56.98 ↑
  • € 62.04 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      148 уральских болельщиков не могут вылететь из Сочи после футбольного матча

      12:25, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      12:25, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #футбол\n#самолёты\n#Сочи\n#Екатерибург\n#фанаты\n#задержка
      Фото: commons.wikimedia.org
      114
      0

      Причина задержки авиарейса связана с технической неисправностью самолета.

      Сочи. 148 футбольных фанатов, приехавших в Сочи на матч между «Уралом» и «Локомотивом», не могут вылететь обратно. Задержка вызвана неисправностью воздушного судна Airbus 320 компании «Уральские авиалинии», сообщает «Лайф».

      «Всем ста сорока восьми пассажирам, вылет которых был отложен, предоставлены положенные услуги, в том числе размещение в гостинице», - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

      Взамен неисправного борта в Сочи отправили резервный самолет. Ориентировочное время вылета из Сочи в Екатеринбург – 12:00 мск.

      Напомним, во вторник, 2 мая, в Сочи состоялся финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Матч завершился массовой дракой. Арбитр удалил с поля Ари, Фарфана, Манучаряна и Фидлера.

      12:25, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      114
      0
      #футбол\n#самолёты\n#Сочи\n#Екатерибург\n#фанаты\n#задержка
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа