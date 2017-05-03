148 уральских болельщиков не могут вылететь из Сочи после футбольного матча

Причина задержки авиарейса связана с технической неисправностью самолета.

Сочи. 148 футбольных фанатов, приехавших в Сочи на матч между «Уралом» и «Локомотивом», не могут вылететь обратно. Задержка вызвана неисправностью воздушного судна Airbus 320 компании «Уральские авиалинии», сообщает «Лайф».

«Всем ста сорока восьми пассажирам, вылет которых был отложен, предоставлены положенные услуги, в том числе размещение в гостинице», - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Взамен неисправного борта в Сочи отправили резервный самолет. Ориентировочное время вылета из Сочи в Екатеринбург – 12:00 мск.

Напомним, во вторник, 2 мая, в Сочи состоялся финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Матч завершился массовой дракой. Арбитр удалил с поля Ари, Фарфана, Манучаряна и Фидлера.