Храм всех религий загорелся в Казани

В результате погиб один человек.

Казань. Татарстан. В Казани загорелся храм всех религий. Главное управление МЧС России по Республике Татарстан приняло сообщение о пожаре в 4:35 в понедельник, 10 апреля, сообщает «Татар-информ».

В 6:51 пожар ликвидировали на площади 200 кв. метров. Пожарные потратили на борьбу с огнем более двух часов. Главная трудность возникла из-за наличия уровней у здания. Спасателям пришлось вскрыть двери, чтобы попасть внутрь храма.

Звонок о пожаре поступил от очевидца. На момент прибытия пожарных горела кровля и чердак над вторым этажом. В первые минуты на место происшествия прибыли 10 единиц спецтехники. Всего в тушении пожара задействовали 11 единиц спецтехники и 40 человек.

В 5:40 спасатели обнаружили тело мужчина на втором этаже. Его личность устанавливается.