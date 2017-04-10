  • $ 56.92 ↑
  • € 60.57 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Храм всех религий загорелся в Казани

      09:50, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:50, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      179
      0
      #Казань\n#смерть\n#храмы\n#пожар
      Фото: ГУ МЧС России по РТ
      179
      0

      В результате погиб один человек.

      Казань. Татарстан. В Казани загорелся храм всех религий. Главное управление МЧС России по Республике Татарстан приняло сообщение о пожаре в 4:35 в понедельник, 10 апреля, сообщает «Татар-информ».

      В 6:51 пожар ликвидировали на площади 200 кв. метров. Пожарные потратили на борьбу с огнем более двух часов. Главная трудность возникла из-за наличия уровней у здания. Спасателям пришлось вскрыть двери, чтобы попасть внутрь храма.

      Звонок о пожаре поступил от очевидца. На момент прибытия пожарных горела кровля и чердак над вторым этажом. В первые минуты на место происшествия прибыли 10 единиц спецтехники. Всего в тушении пожара задействовали 11 единиц спецтехники и 40 человек.

      В 5:40 спасатели обнаружили тело мужчина на втором этаже. Его личность устанавливается. 

      ПОЖАР В ХРАМЕ ВСЕХ РЕЛИГИЙ В КАЗАНИ

      ПОЖАР В ХРАМЕ ВСЕХ РЕЛИГИЙ В КАЗАНИ В 04.35 10.04.2017г. в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по единому номеру вызова экстренных служб 112 от очевидца поступило сообщение о пожаре в Храме всех религий по адресу: г. Казань, ул. Старо-Аракчинская д. 6А.

      09:50, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      179
      0
      #Казань\n#смерть\n#храмы\n#пожар
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа