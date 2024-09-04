Оператор мобильной связи в России Tele2 сменил название на t2

Москва. Федеральный оператор связи Tele2 в России провёл ребрендинг и сменил название на t2. Об этом сообщает RT.

Кроме названия изменился и дизайн компании: новые логотипы представлены в белом и чёрном цветах с горизонтальной розовой полосой слева.

Напомним, оператор мобильной связи работает в России с 2003 года. После десяти лет работы в стране в марте 2013 года шведский концерн Tele2 AB продал российское подразделение группе ВТБ. В феврале 2014 года t2 и «Ростелеком» объявили об объединении мобильных активов на базе t2 и создании нового федерального оператора.

Отметим, что за последние годы в России также по пути минимизации пошли другие бренды. Например, «Билайн» с 2021 года в брендинге стилизуется как билайн — без кавычек и со строчной буквы; а с июня 2024 года «Тинькофф Банк» стал «Т-Банком».