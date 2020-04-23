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Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram на время ЧС

10:11, 23 апреля, 2020
Евгений Кандаков
Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram на время ЧС
10:11, 23 апреля, 2020
Евгений Кандаков
781
0
#Hi-Tech\n#депутаты\n#чрезвычайные ситуации\n#Роскомнадзор\n#Госдума\n#законопроект\n#мессенджер\n#блокировка\n#Telegram
Фото: twitter.com/Xmine_ru
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0

В настоящее время мессенджер заблокирован Роскомнадзором.

Москва. В Госдуме подготовили законопроект, отменяющий блокировку Telegram в период действия режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Авторы документа - депутаты Дмитрий Ионин и Федот Тумусов. Они предлагают, в частности, разрешить органам власти использовать указанный мессенджер для оповещения населения.

При этом парламентарии подчеркивают, что фактически Telegram уже выполнял данную функцию. Именно через него Минкомсвязи информировал оказавшихся за границей во время пандемии российских граждан о мерах по их возвращению.

Напомним, Telegram заблокирован в России по решению Роскомнадзора с апреля 2018 года.

10:11, 23 апреля, 2020
Евгений Кандаков
781
0
#Hi-Tech\n#депутаты\n#чрезвычайные ситуации\n#Роскомнадзор\n#Госдума\n#законопроект\n#мессенджер\n#блокировка\n#Telegram

 

 

 


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