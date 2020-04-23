Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram на время ЧС

В настоящее время мессенджер заблокирован Роскомнадзором.



Москва. В Госдуме подготовили законопроект, отменяющий блокировку Telegram в период действия режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Авторы документа - депутаты Дмитрий Ионин и Федот Тумусов. Они предлагают, в частности, разрешить органам власти использовать указанный мессенджер для оповещения населения.

При этом парламентарии подчеркивают, что фактически Telegram уже выполнял данную функцию. Именно через него Минкомсвязи информировал оказавшихся за границей во время пандемии российских граждан о мерах по их возвращению.

Напомним, Telegram заблокирован в России по решению Роскомнадзора с апреля 2018 года.