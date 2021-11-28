Член Совета Федерации заявил о возможном завозе нового штамма коронавируса в Россию

«Омикрон» в страну могли занести побывавшие в Египте россияне.

Москва. Выявленный в Ботсване новый штамм коронавируса с высокой долей вероятности уже присутствует в России. Об этом заявил член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый, сообщает «Газета.ru».

«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения (в РФ, - прим. ред. «Газета.ru».) являются наши люди, которые посещали Египет», — приводит издание слова сенатора. Круглый призвал прекратить полеты в Египет, пока штамм «омикрон» не будет изучен.

26 ноября ВОЗ сделала официальное заявление об обнаружении нового варианта коронавируса, его происхождение объясняется пока на уровне гипотез. Неизвестный ранее штамм ковида, обозначенный как «B.1.1.529», был выявлен на юге африканского континента. Специалисты заявили, что он имеет «чрезвычайно большое количество мутаций».

«Омикрон» уже обнаружен в некоторых странах Евросоюза — в Великобритании, Германии, Голландии, Чешской Республике, Италии и Бельгии. Также сообщения о заражениях этим штаммом приходят из Австралии, Гонконга и Израиля.

Ранее «Известия» сообщили, что по данным Роспотребнадзора ковид в варианте «омикрон» в России не выявлен. Но его появление в санитарном ведомстве назвали вопросом времени.