Матвиенко исключила возможность всероссийского локдауна

В то же время спикер Совета Федерации считает возможным введение подобных мер на уровне регионов.



Москва. Общефедерального локдауна из-за ситуации с коронавирусом в России не будет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

В то же время спикер Совфеда считает возможным введение подобных мер в пределах отдельных регионов по решению местных властей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал объявление локдауна абсолютно нежелательным сценарием для любого российского региона.

Добавим, 6 октября в России был зафиксирован максимальный показатель суточной смертности от коронавируса — 929 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Предыдущий антирекорд составлял 895 летальных исходов. В целом по стране на 6 октября выявили 25 133 случая заражения новой инфекцией.