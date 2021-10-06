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Матвиенко исключила возможность всероссийского локдауна

15:34, 06 октября, 2021
Евгений Кандаков
Матвиенко исключила возможность всероссийского локдауна
15:34, 06 октября, 2021
Евгений Кандаков
142
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#коронавирус\n#вакцинация\n#здоровье\n#Совет Федерации\n#регионы\n#ограничения
Фото: council.gov.ru
142
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В то же время спикер Совета Федерации считает возможным введение подобных мер на уровне регионов.

Москва. Общефедерального локдауна из-за ситуации с коронавирусом в России не будет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

В то же время спикер Совфеда считает возможным введение подобных мер в пределах отдельных регионов по решению местных властей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал объявление локдауна абсолютно нежелательным сценарием для любого российского региона.

Добавим, 6 октября в России был зафиксирован максимальный показатель суточной смертности от коронавируса — 929 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Предыдущий антирекорд составлял 895 летальных исходов. В целом по стране на 6 октября выявили 25 133 случая заражения новой инфекцией.

15:34, 06 октября, 2021
Евгений Кандаков
142
0
#коронавирус\n#вакцинация\n#здоровье\n#Совет Федерации\n#регионы\n#ограничения
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