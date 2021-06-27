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Бурятия и Алтай ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

15:52, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
Бурятия и Алтай ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
15:52, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
98
0
#Россия\n#Бурятия\n#Алтай\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
98
0

Регионы планируют привить 60% взрослого населения.

Улан-Удэ. Бурятия. Бурятия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике. 

В список к обязательной вакцинации вошли: работники медицинских и образовательных организаций, социальной сферы, транспорта, ЖКХ, сфер обслуживания и услуг, государственные и муниципальные служащие. Также обязательно прививку нужно сделать работающим в культурной отрасли, работникам МФЦ, банков, почтовых отделений, студентам и пожилым (старше 65 лет). Ранее в регионе объявили локдаун

Об обязательной вакцинации сообщили и власти Республики Алтай. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, привиться необходимо силовикам, работникам образования, здравоохранения, торговли, сферы обслуживания, государственным и муниципальным служащим. В список вошли представители иных сфер, которые часто контактируют с населением. 

Работодатели должны проконтролировать, чтобы сотрудники получили первый компонент до 30 июля, а второй — до 30 августа. Таким образом власти регионов хотят привить не менее 60% взрослого населения.

15:52, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
98
0
#Россия\n#Бурятия\n#Алтай\n#вакцинация\n#коронавирус