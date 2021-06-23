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Бурятия вновь объявила локдаун

16:17, 23 июня, 2021
Евгений Кандаков
Бурятия вновь объявила локдаун
16:17, 23 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#коронавирус\n#медицина\n#здоровье\n#ограничения\n#запреты\n#Бурятия
Фото: pixabay.com
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В республике объявлены нерабочими дни с 27 июня по 11 июля.

Улан-Удэ. Бурятия. Нерабочими объявили дни с 27 июня по 11 июля в Бурятии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

В течение двух недель в республике не будут работать все предприятия, кроме тех, функционирование которых жизненно необходимо. Также закроются магазины, за исключением продуктовых. Продолжат функционировать аптеки, транспорт и СМИ.

Таким образом, Бурятия стала первым в этом сезоне регионом России, власти которого для борьбы с COVID-19 прибегли к локдауну. Ранее в республике уже вводили эту меру в ноябре 2020 года.

Как заявили в республиканском оперштабе по борьбе с коронавирусом, ограничения вводятся с целью переломить негативную тенденцию с распространением инфекции, которая ухудшается пятую неделю подряд.

Добавим, по данным оперштаба за 21 июня, в Бурятии заразились коронавирусом 255 человек. Всего в регионе с начала пандемии отмечено 42 177 случаев COVID-19.

16:17, 23 июня, 2021
Евгений Кандаков
201
0
#коронавирус\n#медицина\n#здоровье\n#ограничения\n#запреты\n#Бурятия