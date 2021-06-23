Бурятия вновь объявила локдаун

В республике объявлены нерабочими дни с 27 июня по 11 июля.



Улан-Удэ. Бурятия. Нерабочими объявили дни с 27 июня по 11 июля в Бурятии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

В течение двух недель в республике не будут работать все предприятия, кроме тех, функционирование которых жизненно необходимо. Также закроются магазины, за исключением продуктовых. Продолжат функционировать аптеки, транспорт и СМИ.

Таким образом, Бурятия стала первым в этом сезоне регионом России, власти которого для борьбы с COVID-19 прибегли к локдауну. Ранее в республике уже вводили эту меру в ноябре 2020 года.

Как заявили в республиканском оперштабе по борьбе с коронавирусом, ограничения вводятся с целью переломить негативную тенденцию с распространением инфекции, которая ухудшается пятую неделю подряд.

Добавим, по данным оперштаба за 21 июня, в Бурятии заразились коронавирусом 255 человек. Всего в регионе с начала пандемии отмечено 42 177 случаев COVID-19.