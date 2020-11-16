В Бурятии объявили локдаун

Это первый регион России, власти которого пошли на такие меры.



Ула-Удэ. Бурятия. В Республике Бурятия закрылись ТЦ, кафе, сауны и фитнес-клубы. Строгие ограничения вводятся из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте руководства региона.

Период, в течение которого будут действовать карантинные меры - с 16 по 30 ноября. В частности, в это время не будут принимать посетителей заведения общепита. Разрешено торговать готовой продукцией на вынос и путем доставки на дом. Исключение сделано для столовых, буфетов и кафе, предоставляющих питание для работников организаций, а также для заведений общепита, расположенные в отелях и гостиницах.

Также приостанавливается деятельность объектов розничной торговли, ТЦ, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров. Указанные ограничения относятся и к детским развлекательным организациям - игровым зонам, аттракционам и другим подобным бизнес-проектам.

Исключение – магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, аптеки, салоны связи. Разрешена продажа товаров дистанционным способом, а также с условием доставки на дом.

Кроме того, на две недели в Бурятии закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

Как отмечает РБК, это первый регион в России, власти которого решились на повторный локдаун из-за коронавируса (первый вводился на всей территории страны весной).

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии COVID-19 заразились около 15 тыс. жителей региона. Вылечены 12 626 пациентов, скончались 273 человека.