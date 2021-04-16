Вместо лекарства от диабета новосибирские ученые изобрели беспохмельную водку

Напиток, сулящий революцию в производстве крепкого алкоголя, появился на свет в результате опытов с ягелем.



Новосибирск. Новосибирская область. В России могут начать производить водку, не вызывающую похмелья. Ее случайно создали ученые из новосибирского Академгородка, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash Siberia.

Николай Баранов и Оксана Афанасьева заинтересовались полезными свойствами ягеля. Этим лишайником питаются северные олени. Исследователям было известно, что ягель способен выводить из организма вредные вещества. Из него планировалось получить средство для лечения сахарного диабета.

В процессе опытов из лишайника выделили олигосахариды, которые ученые добавили в различные жидкости, в том числе в водку. Полученная в результате настойка сохранила 40-градусную крепость и получила дополнительные свойства. В частности, способность напитка вызывать похмелье уменьшилась в 20 раз, токсическое действие снизилось в 2-3 раза, а скорость образования алкогольной зависимости упала в 6 раз.

Патентовать изобретение ученые не спешат, их больше интересует способность ягеля бороться с метаболическими нарушениями при сахарном диабете, отмечает канал.

Напомним, ранее ученые из Новосибирска доказали, что паразитирующий на березах гриб чага дает эффект при лечении коронавирусной инфекции.