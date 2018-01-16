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      Скворцова: за 5 лет потребление алкоголя снизилось в России на 80%

      15:31, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:31, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
      316
      0
      #медицина\n#здоровье\n#алкоголь\n#табак\n#ВЦИОМ\n#Вероника Скворцова\n#Минздрав России
      Фото: pixabay.com
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      0

      Кроме того, на 22% меньше стало курящих.  

      Москва. Об успехах в борьбе с пьянством и курением табака рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Как пишут «Известия», на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС глава медицинского ведомства заявила, что за последние 5 лет в России удалось на 80% снизить потребление алкоголя. 

      Кроме того, глава Минздрава подчеркнула, что в России принят самый продвинутый закон по борьбе с табаком. Благодаря этому, по словам министра, число курящих среди взрослых россиян снизилось на 22%, среди детей и подростков — в 3 раза.   

      Кстати, по данным ВЦИОМ, в 2017 году 44% россиян стали употреблять меньше алкоголя, а 39% полностью расстались с вредной привычкой.

      15:31, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
      316
      0
      #медицина\n#здоровье\n#алкоголь\n#табак\n#ВЦИОМ\n#Вероника Скворцова\n#Минздрав России

       

       

       

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