Дело об убийстве животных в контактном зоопарке возбудили в Челябинске

Погибли поросята, морские свинки и птицы.

Челябинск. Челябинская область. Уголовное дело возбудили в Челябинске по факту гибели животных в контактном саде имени Пушкина. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на городское УМВД.

Гибель питомцев, в том числе поросят, морских свинок и птиц, сотрудники зоопарка обнаружили 2 августа. Правоохранители рассматривали версии нападения дикого или бродячего зверя, однако не исключали деяние человека.

Дело возбудили по признакам преступления о жестоком обращении с животными. Злоумышленникам может грозить тюремный срок до 3 лет.

Отмечается, что ход расследования поставлен на контроль руководством регионального главка и городского управления МВД России.