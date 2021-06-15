Московским вузам рекомендовали учить студентов дистанционно

Приказ об этом опубликовало Минобрнауки.



Москва. Вузы российской столицы начнут работать в удаленном формате. Предписание об этом содержится в приказе Минобрнауки, опубликованном 15 июня, пишут «Известия».

Речь идет об организациях, подчиняющихся данному ведомству. Их ректорам поручено в течение суток определить количество сотрудников, необходимое для бесперебойного функционирования учебных заведений. Они останутся на своих рабочих местах с 15 по 19 июня. При этом обучение студентов в указанный период может быть продолжено на основе дистанционных образовательных технологий.

Аналогичная рекомендация адресована учредителям московских вузов, не подведомственных министерству.

Причина – повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. По мнению руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в Москве могли возникнуть собственные разновидности коронавируса.

Решением мэра города Сергея Собянина выходные с 12 июня продлены до 19 числа текущего месяца. Работодателям российской столицы рекомендовали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не привившихся от коронавируса. До 20 июня приостановили работу детских комнат и фудкортов в торговых центрах, закрыли игровые и детские площадки.