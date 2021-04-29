В России увеличат количество бюджетных мест в вузах

Минобрнауки заявило о расширении программ бесплатного обучения в аспирантуре и ординатуре.

Москва. Количество бюджетных мест в ординатуре и аспирантуре в следующем учебном году будет увеличено на 13,8 и 6,1% соответственно. Об этом пишут «Известия», приводя данные Минобрнауки России.

Больше всего новых бюджетных мест откроют в медицинских институтах. По программам ординатуры дополнительно смогут получать бесплатное образование почти 3 тыс. будущих врачей. Увеличат госфинансирование таких направлений как клиническая медицина, наука о здоровье, профилактическая медицина и фармацевтика.

В аспирантуре откроют 1 тыс. бюджетных мест. Государство за свой счет планирует готовить больше кандидатов наук в таких отраслях как информатика, биология, физика, астрономия, экономика, а также сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Финансирование бюджетных мест будет распределяться между вузами в ходе открытого конкурса. Минобрнауки будет учитывать потребности в кадрах по заявкам региональных властей, госучреждений и крупных работодателей. При этом количество бесплатных мест в каждом конкретном вузе будет устанавливаться в зависимости от качества его работы и успешности выпускников.

В 2021 году общее количество бюджетных мест в российских вузах увеличено на 10%. Это даст возможность получить образование за счет государства 33 тыс. гражданам страны.