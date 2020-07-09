Минпросвещения отказалось от традиционных школьных линеек 1 сентября

Также учеников ждет проверка знаний по итогам периода дистанционного обучения, рассказал министр просвещения.



Москва. Во избежание распространения коронавируса, линейки в честь Дня знаний в российских школах пройдут в 2020 году в измененном формате. Об этом объявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает RT.

Как именно они будут проходить, министр не уточнил, но можно предположить, что массовых собраний учеников, родителей и преподавателей во дворах школ устраивать не будут. Глава Минпросвещения добавил, что занятия будут проводиться с учетом всех требований эпидемиологической безопасности.

В то же время Кравцов подчеркнул, что от очного обучения в предстоящем учебном году отказываться не будут. Также глава Минпросвещения предупредил, что школьникам проведут диагностику знаний после периода «дистанционки». Однако оценки по итогам этой проверки выставляться не будут. Если в знаниях будут выявлены пробелы, специалисты подготовят программы, чтобы их устранить, пояснил министр.