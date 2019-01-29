Учитель ОБЖ в Улан-Удэ заставил опоздавших просидеть в противогазах весь урок

Ему назначили дисциплинарное взыскание.

Улан-Удэ. Бурятия. Учитель ОБЖ в школе №58 в Улан-Удэ заставил опоздавших семиклассников весь урок просидеть в противогазах. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка по региону.

Родители школьников обратились Татьяне Вежевич с просьбой рассмотреть непедагогические методы воспитания учителя.

Жалобы обсудили в комитете по образованию администрации города. По итогам «обэжэшнику» объявили дисциплинарное взыскание в виде замечания. Директор получил указание принять меры по «недопущению случаев применения мер дисциплинарного взыскания к учащимся, не предусмотренных законом».

В том числе руководству порекомендовали провести на ближайшем педсовете разъяснительную работу с сотрудниками школы об обязательном соблюдении прав учеников, об уважении человеческого достоинства, о защите от всех форм физического и психического насилия, об оскорблении личности и охране жизни и здоровья.