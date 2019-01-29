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Учитель ОБЖ в Улан-Удэ заставил опоздавших просидеть в противогазах весь урок

10:59, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
10:59, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
71
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#школа\n#права детей\n#школьники\n#воспитание детей\n#методы воспитания\n#Бурятия
Фото: pxhere.com
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Ему назначили дисциплинарное взыскание.  

Улан-Удэ. Бурятия. Учитель ОБЖ в школе №58 в Улан-Удэ заставил опоздавших семиклассников весь урок просидеть в противогазах. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка по региону.

Родители школьников обратились Татьяне Вежевич с просьбой рассмотреть непедагогические методы воспитания учителя.

Жалобы обсудили в комитете по образованию администрации города. По итогам «обэжэшнику» объявили дисциплинарное взыскание в виде замечания. Директор получил указание принять меры по «недопущению случаев применения мер дисциплинарного взыскания к учащимся, не предусмотренных законом».

В том числе руководству порекомендовали провести на ближайшем педсовете разъяснительную работу с сотрудниками школы об обязательном соблюдении прав учеников, об уважении человеческого достоинства, о защите от всех форм физического и психического насилия, об оскорблении личности и охране жизни и здоровья.

 

 

 

10:59, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
71
0
#школа\n#права детей\n#школьники\n#воспитание детей\n#методы воспитания\n#Бурятия

 

 

 


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