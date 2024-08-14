Права на 23 хита «Ласкового мая» оставили за семьей Юрия Шатунова

Сочи. Краснодарский край. Семья Юрия Шатунова получила исключительные права на 23 песни группы «Ласковый май». Решение об этом принял Хостинский районный суд Сочи, пишут «Известия».

Речь идет о таких хитах, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер». Иск к продюсеру Андрею Разину подали вдова и дети музыканта.

Суд признал, что в октябре 2019 года бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов и автор песен коллектива Сергей Кузнецов подписали договор об отчуждении исключительного права на основной репертуар группы. В связи со смертью Шатунова все права унаследовали его вдова, дочь и сын.

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин длительное время пытается в судах оспорить права на композиции группы.

Группа «Ласковый май» была создана в 1986 году в Оренбургском детском доме на основе музыкального кружка, который вел Сергей Кузнецов. Солистом стал воспитанник учреждения Юра Шатунов. Вскоре коллектив набрал огромную популярность в Советском Союзе.

Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. 6 сентября 2023 года на Троекуровском кладбище открыли бронзовый памятник певцу.