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Права на 23 хита «Ласкового мая» оставили за семьей Юрия Шатунова

18:08, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Права на 23 хита «Ласкового мая» оставили за семьей Юрия Шатунова
18:08, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#СССР\n#Россия\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#суд\n#авторское право\n#музыканты
Фото: pxhere.com
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Решение об этом принял суд в Сочи.

Сочи. Краснодарский край. Семья Юрия Шатунова получила исключительные права на 23 песни группы «Ласковый май». Решение об этом принял Хостинский районный суд Сочи, пишут «Известия».

Речь идет о таких хитах, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер». Иск к продюсеру Андрею Разину подали вдова и дети музыканта.

Суд признал, что в октябре 2019 года бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов и автор песен коллектива Сергей Кузнецов подписали договор об отчуждении исключительного права на основной репертуар группы. В связи со смертью Шатунова все права унаследовали его вдова, дочь и сын.

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин длительное время пытается в судах оспорить права на композиции группы. 

Группа «Ласковый май» была создана в 1986 году в Оренбургском детском доме на основе музыкального кружка, который вел Сергей Кузнецов. Солистом стал воспитанник учреждения Юра Шатунов. Вскоре коллектив набрал огромную популярность в Советском Союзе. 

Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. 6 сентября 2023 года на Троекуровском кладбище открыли бронзовый памятник певцу. 

18:08, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#СССР\n#Россия\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#суд\n#авторское право\n#музыканты