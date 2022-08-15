В Москве ушел из жизни бард Валерий Мищук

Москва. Ушел из жизни известный российский автор и исполнитель в жанре бардовской песни Валерий Мищук. О смерти музыканта сообщила его жена Елена Керезина, пишет «Российская газета».

Известно, что артист скончался 14 августа в Москве на 72-м году жизни. Причиной стало онкозаболевание.

Валерий Мищук родился 10 марта 1951 года в Риге. Писал песни на стихи различных поэтов и выступал совместно с младшим братом Вадимом Мищуком. В 1977-1989 годах участвовали в коллективе под названием «Домино». В дальнейшем братья выходили на сцену дуэтом, а также трио с другим бардом Леонидом Сергеевым, также умершим в 2022 году. В 90-е и 2000-е годы издали несколько альбомов собственных песен. Кроме того, братья Мищуки выступали в составе проекта «Песни нашего века».