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В Москве ушел из жизни бард Валерий Мищук

12:48, 15 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Москве ушел из жизни бард Валерий Мищук
12:48, 15 августа, 2022
Евгений Кандаков
89
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#барды\n#некролог\n#музыканты
Фото: vk.com/bards_ksp
89
0

Перед смертью он боролся с онкозаболеванием.

Москва. Ушел из жизни известный российский автор и исполнитель в жанре бардовской песни Валерий Мищук. О смерти музыканта сообщила его жена Елена Керезина, пишет «Российская газета».

Известно, что артист скончался 14 августа в Москве на 72-м году жизни. Причиной стало онкозаболевание.

Валерий Мищук родился 10 марта 1951 года в Риге. Писал песни на стихи различных поэтов и выступал совместно с младшим братом Вадимом Мищуком. В 1977-1989 годах участвовали в коллективе под названием «Домино». В дальнейшем братья выходили на сцену дуэтом, а также трио с другим бардом Леонидом Сергеевым, также умершим в 2022 году. В 90-е и 2000-е годы издали несколько альбомов собственных песен. Кроме того, братья Мищуки выступали в составе проекта «Песни нашего века».

12:48, 15 августа, 2022
Евгений Кандаков
89
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#барды\n#некролог\n#музыканты