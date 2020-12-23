Новый кинопроект «Квартета И» может стать сериалом

Об этом рассказал актер, сценарист и продюсер коллектива Леонид Барац.



Москва. Свой первый сериал может снять в ближайшее время «Квартет И». Создатели «Дня Радио», «О чем говорят мужчины» и других популярных комедий объясняют эти планы тем, что в условиях пандемии кинотеатры уступили значительную часть своей аудитории и денежного оборота интернет-платформам, пишет «Российская газета»

Как рассказал актер, сценарист и продюсер Леонид Барац, в основу следующего кинопроекта ляжет спектакль «В Бореньке чего-то нет». При этом авторы не исключают, что вместо обычного фильма получится целый сериал, который будет распространяться по платной подписке в интернете. Это стало актуальным в условиях периодических закрытий кинозалов из-за коронавируса.

«Кино уходит в цифру. В цифре появляется больше денег. Кинотеатральный прокат по емкости можно сравнить с емкостью цифровых платформ», - пояснил Барац.

Также он добавил, что считает пьесу «В Бореньке чего-то нет» лучшей в репертуаре коллектива.

Кроме того, по словам Бараца, планов на съемку «Дня выборов 3» у «квартетовцев» нет.

Напомним, сейчас в российских кинотеатрах идет новый фильм «Квартета И» - «Обратная связь», продолжение снятой ранее «Громкой связи».