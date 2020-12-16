Дом, в котором отбывал ссылку Сталин, перевезут в окрестности Иркутска

Изба станет экспонатом архитектурно-этнографического музея.



Иркутск. Иркутская область. В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», расположенном под Иркутском, появится новый объект. Туда планируют доставить дом, в котором проживал во время своей ссылки в Прибайкалье Иосиф Сталин, сообщает пресс-служба правительства области.

Деревянное здание сохранилось до сих пор в Новой Уде Иркутской области, в 350 км от региональной столицы. Там Иосиф Джугашвили, более известный впоследствии под партийной кличкой Сталин, отбывал ссылку с 1903 по 1904 годы. Оттуда он совершил побег и по поддельным документам вернулся в Тифлис. В 30-е годы в Новой Уде был открыт музей Сталина, просуществовавший до времен правления в СССР Никиты Хрущева.

В 2021 году избу, в которой жил Сталин, планируют перевезти в музей «Тальцы», отреставрировать и разместить в историко-культурной зоне музея. Объект будет включен в экспозицию политической ссылки конца XIX – начала ХХ веков. Также там воссоздадут здание Кутуликской пересыльной тюрьмы, рассказал директор музея Владимир Тихонов.