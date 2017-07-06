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      В Тверской области открылся рок-фестиваль «Нашествие-2017»

      14:10, 06 июля, 2017
      Новичок
      14:10, 06 июля, 2017
      Новичок
      172
      0
      #музыка\n#фестиваль\n#Сергей Шнуров\n#рок\n#Памфилова
      Фото: pixabay.com
      172
      0

      Вячеслав Бутусов впервые выступит на нем с новым коллективом, а также юными участниками ансамбля имени Александрова.  

      Большое Завидово. Тверская область. Знаменитые российские рок-исполнители и любители их творчества собрались в Большом Завидово. 6 июля там стартовал ежегодный фестиваль «Нашествие», сообщает телеканал «РенТВ».  

      Посетители увидят концерты десятков любимых рок-групп, таких как «Алиса», «Чиж & Со», «Пикник», «Несчастный случай», «Сплин», «Сурганова и оркестр», «Ундервуд» и многих других. Из премьер запланировано дебютное выступление Вячеслава Бутусова с новым коллективом, а также детским хором ансамбля имени Александрова.  

      Помимо музыки, гости смогут увидеть и услышать много нового и интересного. Так, уже не первый год на фестивале действует площадка Минобороны России «Вместе мы – сила», где можно познакомиться с новинками военной техники. Запланировано также авиашоу «Русских витязей».

      Кроме того, на главной сцене компанию рокерам нынче составят знаменитые иллюзионисты братья Сафроновы. Как сообщает телеканал, недавно они успешно «распилили» Найка Борзова, музыкант при этом не пострадал.  

      Одним из новшеств этого года станут выборы президента фестиваля. Народное голосование было объявлено в интернете, по итогам праймериз наибольшее число голосов набрали Сергей Шнуров, Валерий Кипелов и Юрий Шевчук. Имя президента «Нашествия» объявит не кто-нибудь, а сама глава ЦИК России Элла Памфилова, заявляют организаторы.

      14:10, 06 июля, 2017
      Новичок
      172
      0
      #музыка\n#фестиваль\n#Сергей Шнуров\n#рок\n#Памфилова

       

       

       

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