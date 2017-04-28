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      В Крыму археологи нашли древнегреческий склеп времен Александра Македонского

      13:25, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:25, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      117
      0
      #Крым\n#музей\n#археология
      Фото: commons.wikimedia.org
      117
      0

      Его планируют перенести на территорию Керченского музея-заповедника.

      Крым. Археологи обнаружили древнегреческий склеп времен Александра Македонского при раскопках кургана в Крыму. Находку планируют транспортировать в Керченский музей-заповедник, сообщает телеканал Russia Today.

      «Этот курган был возведен во второй половине IV века до нашей эры, когда Боспорское царство, существовавшее на Керченском полуострове, процветало — ведь Северное Причерноморье было главной житницей всего греческого мира», — рассказала научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии и руководитель раскопок Ирина Рукавишникова.

      Ученые полагают, что в склепе длиной 10 м мог быть «погребен знатный человек». В нем археологи обнаружили бронзовые и железные гвозди, фрагменты чернолаковой парадной посуды.

      13:25, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      117
      0
      #Крым\n#музей\n#археология
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