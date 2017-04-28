В Крыму археологи нашли древнегреческий склеп времен Александра Македонского

Его планируют перенести на территорию Керченского музея-заповедника.

Крым. Археологи обнаружили древнегреческий склеп времен Александра Македонского при раскопках кургана в Крыму. Находку планируют транспортировать в Керченский музей-заповедник, сообщает телеканал Russia Today.

«Этот курган был возведен во второй половине IV века до нашей эры, когда Боспорское царство, существовавшее на Керченском полуострове, процветало — ведь Северное Причерноморье было главной житницей всего греческого мира», — рассказала научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии и руководитель раскопок Ирина Рукавишникова.

Ученые полагают, что в склепе длиной 10 м мог быть «погребен знатный человек». В нем археологи обнаружили бронзовые и железные гвозди, фрагменты чернолаковой парадной посуды.