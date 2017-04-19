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      Бузова поцеловала Нагиева на красной дорожке

      18:47, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:47, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      48
      0
      #кино\n#премьера\n#Бузова
      Фото: twitter.com/peopletalkru
      48
      0

      Так ведущая решила поздравить коллегу с премьерой новой части фильма «Кухня».

      Москва. Журналисты засняли, как телеведущая Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Нагиев обнимались и целовались на красной дорожке на премьере фильма «Кухня» в Москве. Дмитрий Нагиев исполнил одну из главных ролей в кинокартине, пишут «Народные Новости».

      В то время, как Бузову снимали папарацци, к ней подошел Нагиев и приобнял за талию. Телеведущая в ответ что-то прошептала актеру и поцеловала его в щеку. 

      Приехала на премьеру фильма "Кухня", чтобы лично поздравить Диму с премьерой так полюбившейся зрителям истории #мойдруглучший#номер1#всемсмотреть @nagiev.universal

      90k Likes, 2,364 Comments - Ольга Бузова (@buzova86) on Instagram: "Приехала на премьеру фильма "Кухня", чтобы лично поздравить Диму с премьерой так полюбившейся..."

      18:47, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      48
      0
      #кино\n#премьера\n#Бузова
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