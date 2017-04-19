Бузова поцеловала Нагиева на красной дорожке

Так ведущая решила поздравить коллегу с премьерой новой части фильма «Кухня».

Москва. Журналисты засняли, как телеведущая Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Нагиев обнимались и целовались на красной дорожке на премьере фильма «Кухня» в Москве. Дмитрий Нагиев исполнил одну из главных ролей в кинокартине, пишут «Народные Новости».

В то время, как Бузову снимали папарацци, к ней подошел Нагиев и приобнял за талию. Телеведущая в ответ что-то прошептала актеру и поцеловала его в щеку.