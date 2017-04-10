  • $ 56.92 ↑
  • € 60.57 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Песня Бузовой обогнала по популярности хит «Тает лед» у «Грибов»

      18:20, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:20, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      277
      0
      #музыка\n#грибы\n#iTunes\n#Бузова
      Фото: twitter.com/bimruru
      277
      0

      Композиция «Люди не верили» возглавила чат iTunes возглавила.

      Москва. Новая песня популярной телеведущей Ольги Бузовой взорвала интернет, обогнавшая по популярности нашумевший хит «Тает лед» у группы «Грибы». Композиция «Люди не верили» возглавила чат iTunes, сообщила сама певица на своей страничке в «Инстаграме».

      «А некоторые не верили... а теперь и я не верю своим глазам. За два часа после моей премьеры — 1-е место в iTunes. Это всё вы. Не хватит слов, чтобы передать, что я чувствую сейчас», — говорится в посте.

      По данным «Лайф», съемки клипа на песню «Люди не верили» на днях завершились в Сочи. В качестве режиссера выступила сама Ольга. По ее задумке, центральными персонажами в клипе стали она сама и ангел.

      А некоторые не верили ... а теперь и я не верю своим глазам За 2 часа после моей премьеры - 1 место в #iTunes Это все вы. Не хватив слов, чтобы передать, что я чувствую сейчас СПАСИБО #людиневерили#премьера#new#ольгабузова

      63k Likes, 2,678 Comments - Ольга Бузова (@buzova86) on Instagram: "А некоторые не верили ... а теперь и я не верю своим глазам За 2 часа после моей премьеры - 1..."

      18:20, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      277
      0
      #музыка\n#грибы\n#iTunes\n#Бузова
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа