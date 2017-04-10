Песня Бузовой обогнала по популярности хит «Тает лед» у «Грибов»

Композиция «Люди не верили» возглавила чат iTunes возглавила.

Москва. Новая песня популярной телеведущей Ольги Бузовой взорвала интернет, обогнавшая по популярности нашумевший хит «Тает лед» у группы «Грибы». Композиция «Люди не верили» возглавила чат iTunes, сообщила сама певица на своей страничке в «Инстаграме».

«А некоторые не верили... а теперь и я не верю своим глазам. За два часа после моей премьеры — 1-е место в iTunes. Это всё вы. Не хватит слов, чтобы передать, что я чувствую сейчас», — говорится в посте.

По данным «Лайф», съемки клипа на песню «Люди не верили» на днях завершились в Сочи. В качестве режиссера выступила сама Ольга. По ее задумке, центральными персонажами в клипе стали она сама и ангел.