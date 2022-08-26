Квоты на вылов камчатского краба выиграла компания сына губернатора

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Аукцион по распределению квот на вылов камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне выиграло ООО «Восход». Компания принадлежит Никите Кожемяке, сыну губернатора Приморского края Олега Кожемяки, пишет Коммерсантъ.

Право на добычу ценного морепродукта будет действовать в течение 15 лет. Ежегодно «Восход» сможет вылавливать по 150 тонн краба. В аукционе, прошедшем 25 августа, принимали участие 11 компаний. Среди них – «Антей» Игоря Михнова, «Корвет» (входит в ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»), «Морской бриз» (структура «Магаданрыбфлота»), «Атлантик краб» (входит в ГК «Русский краб»). По итогам торгов конечная цена лота превысила начальную в 21 раз и достигла 1,65 млрд рублей.

Опрошенные изданием эксперты сомневаются, окупится ли выигрыш, доставшийся столь дорого. По подсчетам председателя совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрия Озерского, «Восход» заплатит за добычу 1 кг камчатского краба 180 долларов США. Между тем по данным за 2019 год его цена на Дальнем Востоке была в 3 раза ниже.

В то же время не исключена возможность значительного роста стоимости жителя глубин Охотского моря вследствие сокращения вылова. В 2022 году власти США запретили промысел камчатского краба на Аляске. Квоты на добычу данного вида ракообразных распределяются теперь только в двух странах — в России (27,5 тыс. тонн или 94% мирового объема) и Норвегии (1,8 тыс. тонн). В морях, омывающих Норвегию, камчатский краб появился в результате акклиматизации, проведенной в 70-е годы ХХ века советскими учеными.