Поставлять вина из Китая и Индии предложили в России

Москва. Вина из Китая и Индии решили поставлять в Россию. Об этом «Известиям» рассказал директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков. Он отметил, что ассортимент поставщика в последние месяцы увеличился за счёт подписания новых контрактов с компаниями из СНГ и ближнего зарубежья.

«Далее товарная матрица продолжит расти в объёме. Это будет происходить благодаря активному поиску новых партнёров, в том числе за счёт пула дружественных стран — Китая, Бразилии и Индии», — рассказал Исаченков.

Напомним, в марте Евросоюз ограничил поставку напитков дороже 300 евро за бутылку, но этот запрет касается небольшого объёма продукции. В основном это редкие вина и шампанское.

Как рассказал изданию сказал директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков, его компания также ведёт переговоры с производителями вина из Китая и Турции. Все участники рынка стараются найти интересные вина по хорошей цене, поэтому российский бизнес рассматривает эти регионы — там выше вероятность найти что-то бюджетное, добавил собеседник «Известий». Кроме того, поставщик увеличивает долю отечественных напитков.

«Мы совершенствуем свой ассортимент с учётом трендов. Уже отмечаем значительные успехи российских виноделен по всем направлениям: в качестве напитков, в маркетинге, в стабильности поставок и логистике. В ассортиментном портфеле Luding представлены крупные российские производители вин из Крыма и Кубани. Мы и раньше активно развивали российские вина в нашем портфеле, а теперь в условиях растущего спроса на них будет сделан сильный акцент, привлечены новые поставщики», — сказал Андрей Ушаков.