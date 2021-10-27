Российский бизнес высказался за обязательную вакцинацию

Письмо с таким предложением направили в правительство ассоциации розничной и виртуальной торговли.



Москва. Ввести обязательную вакцинацию от коронавируса считают необходимым в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) России. Письмо с соответствующим предложением эти отраслевые объединения направили в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишут «Известия».

При этом вакцинация граждан должна быть бесплатной, даже если ее будут проводить в частных клиниках. В то же время АКОРТ и АКИТ выступили против закрытия магазинов в нерабочие дни, как это намерены сделать в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В письме указывается, что с октября по декабрь россияне делают наибольшее количество покупок по сравнению с другими месяцами. Объекты торговли получают в этот период от 30% до 50% годовой выручки. Если закрыть магазины в октябре-декабре, бизнес окажется на грани разорения.

В качестве альтернативы локдауну представители торговой отрасли предложили собственный регламент работы в условиях пандемии. Он подразумевает строгое соблюдение санитарных мер в магазинах с разделением потоков посетителей на вход и выход, дезинфекцией поверхностей, посменным питанием сотрудников. Также предлагается стимулировать вакцинацию финансово.

В правительстве письмо получили и направили для рассмотрения в Роспотребнадзор.

Добавим, ассоциации АКОРТ и АКИТ объединяют крупнейшие торговые сети и интернет-платформы, функционирующие в России.