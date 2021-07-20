Работодателям могут разрешить выдавать ипотеку сотрудникам

Инициатива призвана повысить доступность жилья и снизить текучесть кадров.



Москва. В правительство поступила инициатива одной из федеральных сетей риелторских компаний. Авторы предлагают разрешить работодателям поощрять сотрудников ипотекой, пишут «Известия».

В письме отмечается, что компании могут выдавать сотрудникам жилищные кредиты под меньший процент, чем банки. Реализация данного предложения привлечет на рынок дополнительные деньги от бизнеса и увеличит конкуренцию, что в перспективе будет способствовать снижению цен на жилье и процентной ставки по ипотеке. Компании, в свою очередь, получат дополнительный способ закрепления перспективных кадров, а работники улучшат свои жилищные условия.

Кроме того, ставка по ипотеке от компании может зависеть от показателей работы сотрудника, выступая таким образом дополнительным стимулом к повышению производительности труда.

В то же время, по мнению авторов инициативы, необходимо разрешить сотруднику продолжать выплачивать кредит тому же работодателю в случае увольнения. Также потребуется предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или иным работодателем.

Кроме того, чтобы инициатива стала реальностью, необходимо на законодательном уровне упростить действующую систему лицензирования ипотечной деятельности – то есть разрешить ее для компаний.

По данным издания, обращение рассматривается сейчас в Минфине. Также его планирует изучить Общественный совет при Минстрое.